(Teleborsa) - La Consob informa che dal 23 maggio 2018, Jpmorgan Asset Management Holdings, detiene in portafoglio una quota del 2,972% in ERG e, dal 23 maggio 2018, una quota del 2,999% in in Datalogic.Le partecipazioni rilevanti sopra menzionate sono detenute entrambe da Jpmorgan Asset Management Holdings Inc a titolo di diretta proprieta'.