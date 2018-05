Saipem, Cao: "Nostro modello di business crea valore per i Paesi in cui operiamo"

Saipem

(Teleborsa) - "e l'Azerbaijan hanno una lunga e proficua storia di cooperazione, in gran parte grazie al rapporto aperto e costruttivo tra le istituzioni nazionali. Siamo presenti in Azerbaijan dalla sua costituzione in Stato nazionale in qualità di installatori e costruttori per l'industria petrolifera e del gas, avendo lavorato in particolare allo sviluppo dei giacimenti petroliferi. E' quanto dichiarato da, amministratore delegato di Saipem durante il Caspian Oil & Gas Exibition che si è aperto oggi 29 maggio ae terminerà il prossimo 1° giugno."Il nostro modello di business - ha continuato- contribuisce a creare valore a lungo termine per i Paesi in cui operiamo. Crediamo fermamente che questo sia l'approccio giusto per sviluppare relazioni vincenti durature e sostenibili attraverso l'integrazione con le economie locali, la promozione e il consolidamento delle relazioni reciproche e lo sviluppo delle competenze a livello locale. Siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto fino ad oggi inlavorando insieme agli stakeholder locali e avremmo l'ambizione di continuare e migliorare su questo percorso riaffermando l'impegno di Saipem a condurre le sue attività in questo Paese in modo tale da garantire la salute e sicurezza del personale, il rispetto dell'ambiente e protezione del patrimonio".Il numero uno di Saipem ha spiegato: "la nostra integrazione nel tessuto sociale ed economico dell'Azerbaijan è stata raggiunta anche grazie alla nostra esperienza con, una società di fabbricazione che abbiamo fondato incone che ora è indipendente da noi, ma rimane un partner chiave per le nostre attività nel Paese. Come risultato di questa lunga storia insieme e della cooperazione industriale con i partner chiave, l'ha rivelato inoltre: "in Azerbaijan abbiamo partecipato alla realizzazione il progetto, uno dei più grandi progetti di gas al mondo che aumenterà la capacità di produzione di gas del giacimentodi ulteriori 16 miliardi di metri cubi all'anno e capacità di condensa di ulteriori 120.000 barili al giorno. Siamo anche attivi lungo tutta la catena del valore per portare il gas azero in Europa. Siamo coinvolti nella costruzione e nel commissioning del progettoa e ci è stato assegnato il contratto per l'installazione della sezione offshore del gasdotto(TAP) tra le coste dell'Albania e dell'Italia, attraverso il Mare Adriatico".