Toscana Aeroporti, OK da assemblea a bilancio 2017

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea dial bilancio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,531 euro per azione (+6,6% rispetto ai 0,498 euro del 2016).I soci hanno rinnovato il, i cui quindici componenti rimarranno in carica per tre esercizi fino al 31 dicembre del 2020.è stato confermato Presidente delL'assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie fino ad un numero massimo non eccedente il limite previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente. Alla data odierna, la società non detiene azioni proprie, ne' direttamente ne' indirettamente.