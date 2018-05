Le borse europee passano in negativo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia dell'indebolimento di Wall Street sui timori per una guerra commerciale non solo tra USA e Cina ma anche tra USA e UE L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,60%, scendendo fino a 67,12 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo 249 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,82%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,93%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto.(+1,89%),(+1,14%) e(+0,89%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori comparti(-1,75%),(-1,30%) e(-1,22%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,92%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,80%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,74%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,51%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -2,92%. Affonda, con un ribasso del 2,87%. Crolla, con una flessione del 2,67%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.Tra i(+4,71%),(+4,32%),(+3,90%) e(+3,36%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,76%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,48%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.