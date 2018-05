Piazza Affari cauta in avvio. Si ridimensiona lo Spread

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Moncler

Banco BPM

BPER

Atlantia

Mediobanca

Snam

Italgas

Italmobiliare

RCS

Anima Holding

Maire Tecnimont

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che non si allineano alla performance positiva di Wall Street e dei listini asiatici In attesa di sviluppi dal fronte politico italiano e di ragguagli sulle intenzioni degli Stati Uniti di inasprire i dazi su alluminio e acciaio provenienti dall'Unione Europea, gli investitori guarderanno con attenzione aiIntanto dal Beige Book è emersa la volontà della Federal Reserve di procedere con nuovi aumenti dei tassi di interesse Sul valutario l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. Tra le commodities, l'avanza a 1.305,2 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%.Losi conferma in discesa fino a 246 punti base, con un calo di 20 punti base rispetto al valore precedente, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si posiziona al 2,83%.lima lo 0,11%,avanza di un timido +0,15%,resta inchiodata sulla parità., con ilche si attesta a 21.812 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.938 punti. Poco sopra la parità il(+0,55%), come il FTSE Italia Star (0,3%).di Milano, troviamo(+1,58%),(+1,31%),(+1,19%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che lascia sul parterre l'1,29%.Sotto pressione le utilities dopo l'intervento di Moody's, in particolareTra i(+3,21%),(+1,59%),(+1,51%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra del 2,23%.