Tassi USA, attesa una stretta dalla Fed

(Teleborsa) - L'economia statunitense ha continuato ad espandersi a un passo "moderato" tra aprile e i primi giorni di maggio. E' quanto ha rivelato la Federal Reserve nel suo Beige Book, il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell'economia americana e condotto nei 12 distretti in cui opera la banca centrale.Il documento è stato elaborato tenendo conto di informazioni raccolte fino al 21 maggio e, in programma il 12 e 13 giugno quando è attesa una stretta monetaria sui tassi di interesse.Nel rapporto, la banca centrale guidata daha registrato un aumento "moderato" dei prezzi in gran parte dei distretti inclusi quelli di materie prime come acciaio e alluminio. Isono cresciuti in modo "modesto": ciò vuol dire che i datori di lavoro con difficoltà riescono a trovare i lavoratori specializzati di cui hanno bisogno. L'è migliorata e l'ha accelerato il passo in più della metà dei distretti.