Air Italy, decolla il primo volo Milano-New York

(Teleborsa) -. E' infatti decollato alle 13:10 da Milano Malpensa peril primo volo diretto della compagnia, che conta di espandere la sua rete di collegamenti internazionali.Questo è solo il primo volo di un ampio progetto di, segnato dal primo lancio dellepreviste per il 2018: New York, Miami, Bangkok e Mumbai. Laverso gli Stati Uniti sarà la, un volo offerto quattro volte alla settimana,che verrà inaugurato ilLa partenza del volo IG901 Milano-New York, operata con il, entrato in flotta lo scorso aprile, è stata salutata da unaalla presenza dell’Executive Deputy Chairman di Air Italy,e del Direttore Generale di SEA Aeroporti,"Oggi si parte, ringraziamo tutti i passeggeri del volo IG901 e gli altri ospiti che hanno voluto festeggiare con noi questo momento storico", ha dichiarato il Deputy Executive Chairman di Air Italy,, poco prima di tagliare il nastro, aggiungendo che questo traguardo è stato "realizzato grazie alla professionalità ed esperienza delle persone che lavorano in Air Italy, aiutato dalla lungimiranza di SEA Aeroporti"."Con l’inaugurazione di questo nuovo volo operato da Air Italy, New York si rivela una meta sempre più attrattiva, sia per il leisure sia per il business", ha commentato il Chief Operating Officer di SEA,, citando i positivi dati del traffico del 2017 (+14,1%) e dei primi cinque mesi del 2018 (+11%).