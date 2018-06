Continua a crescere il mercato immobiliare non residenziale

(Teleborsa) -. È quanto emerge dal Rapporto Immobiliare non residenziale presentato oggi e realizzato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che evidenzia comeSale del, dimezzando l'espansione fatta segnare nell'anno precedente. Viene segnato però unper metro quadrato, pari a 1.566 euro.Tendenza positiva anche per il. La quotazione media di vendita è stata pari a 1.380 euro per metro quadrato, in ulteriore diminuzione (-1,6%) dopo il calo già registrato nel 2016 (-3,6%).Ilcon una crescita però più lenta rispetto al 2016 (+22,1%). Anche in questo caso la quotazione media è risultata in calo a 493 euro per metro quadrato, giù un ulteriore 2,4% rispetto al 2016, dopo il 2% già perso l’anno precedente.