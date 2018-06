Controversa vicenda, ma Alitalia fino al 2026 può ricomprare gli slot di Heatrow

(Teleborsa) - Punto fermo del Commissario straordinario Alitalia Luigi Gubitosi sulla controversa vicenda della cessioni di diversi slot sul primo aeroporto londinese.. Lo ha detto nei giorni scorsi il Commissario straordinario della compagnia aerea,in audizione al Senato, dopo che si era riaperta una vecchia polemica che rilevava come dall'operazione Alitalia avesse subito danno economico. La compravendita, dai contorni non molto chiari, avvenne nel periodo di di maggiore influenza dell'allora partner al 49% Etihad nei confronti della nostra ex compagnia di bandiera,Dunque,conferma il diritto di Alitalia di ricomprarsi gli slot (finestra di tempo entro il quale un aeromobile ha il permesso al decollo) dinell'ambito degli accordi che portarono il vettore di Abu Dhabi al 49% di Alitalia.. Una cessione trasformatasi in un tema controverso. A chi sostieneha replicato: "I commissari hanno fatto fare una perizia che conferma il valore degli slot pari a quello di cessione".