Eurozona, il PMI cresce ai minimi in 15 mesi

(Teleborsa) -Il dato si mostra comunque al di sopra della relativa media a lungo termine di 51,9. Il PMI è rimasto al di sopra della soglia di non cambiamento di 50, segnalandosi quindi in continua espansione.fanno da traino ancora icon un indice PMI di 60,3 punti, comunque ai minimi da 8 mesi. Tocca i minimi da 15 mesi laa 56,9 punti.. Peggiora rispetto alla stima flash la, a 54,4 punti dai 55,1 previsti ai massimi in 3 mesi, mentre lasi porta a 53,4 punti (minimo da 9 mesi).- commenta Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit - , ma il rischio è che lnel corso dei prossimi mesi. Sono evidenti i segnali che mostrano come la fase di debolezza non sia ancora terminata, infatti la produzione ha mostrato una notevole tendenza verso la contrazione durante gli ultimi mesi ".