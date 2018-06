Grifal, eccellente debutto sull'AIM Italia

Grifal

(Teleborsa) -nel migliore dei modi, ossia con un balzo a due cifre. Sulle primissime battute, infatti, le azioni della società che opera nel mercato del packaging industriale sviluppando e producendo materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili, stanno registrando un incremento del 13,08%, con scambi a 2,94 euro.AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che vogliono investire nella loro crescita."Crediamo che AIM Italia sia decisiva per sostenere lo sviluppo di un’impresa tecnologica italiana con 50 anni di storia ma con un alto potenziale di crescita, quale è Grifal - ha dichiarato, Presidente e CEO di Grifal S.p.A.. L’ammissione alla quotazione riveste un’importanza fondamentale per il nostro percorso di crescita nazionale ed internazionale. Stiamo dando vita ad una rete di siti di produzione “door to door” con i grandi utilizzatori di imballaggi che vogliono sostituire le plastiche ed in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta leggero e riciclabile come è cArtù. Stiamo inoltre creando un network con le migliori aziende produttrici di scatole in cartone ondulato che vedono nel nostro cArtù un allargamento di gamma strategico per fidelizzare ulteriormente la propria clientela. Il successo di cArtù sarà un successo condiviso che unirà tradizione e competenza manifatturiera con la capacità di innovare e la cultura tecnologica nel nostro Paese".