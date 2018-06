Wall Street attesa in rialzo

(Teleborsa) -nonostante le tensioni commerciali . Dopo la chiusura negativa di Wall Street registrata ieri 31 maggio, si preannuncia un'opening bell intonata., che serviranno alla Fed per capire se è il momento giusto per alzare nuovamente il costo del denaro, dopo la mossa di marzo . Le attese sono per un tasso di disoccupazione fermo al 3,9%, con un numero di occupati non agricoli in aumento di 188 mila unità.Tra i derivati statunitensi, quello sul Dow Jones sale dello 0,52%, quello sull'S&P500 segna un rialzo dello 0,46% mentre il future sul Nasdaq avanza dello 0,42%.