Aeroporto di Comiso, un bando di gara per l'incremento del turismo

(Teleborsa) - Il progetto finalizzato all'incremento dei flussi turistici nel territorio che fa riferimento all'ha fatto un passo avanti. I sindaci dei comuni iblei si sono dati appuntamento lunedì 4 giugno per sottoscrivere la convenzione che darà il via all'iter del bando di gara.Capofila del bando non sarà, però, la società di gestione aeroportuale ma il Comune di Comiso. Ciò comporta che le somme messe a disposizione dagli enti pubblici per l’attuazione del progetto non saranno gestite da, a cui è demandata la funzione di coordinamento per la realizzazione tecnico del progetto di sviluppo del turismo territoriale.La firma della convenzione con i sindaci dei comuni iblei – e la relativa approvazione del progetto, che dovrà dare il via libera all’iter per la pubblicazione del bando di gara già approntato – era slittata in attesa del nuovo decreto emanato dall’assessorato regionale al turismo della Regione Sicilia che assegna ulteriori 1,7 milioni di euro per l’annualità 2020 con l’ultima legge finanziaria regionale. Stazione appaltante del bando di gara sarà la Cuc (Centrale Unica di Committenza) Trinakria Sud dei Comuni di Comiso – Mazzarrone – Vittoria – Acate – S. Croce Camerina.