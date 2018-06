Giugno mese delle tasse: al Fisco oltre 53 miliardi di euro

(Teleborsa) - Al via il mese di giugno: mese pesante per i contribuenti in cui il Fisco comincia seriamente a presentare il conto ai cittadini italiani. Entro il 30, infatti - tra le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori, lariconducibile alle partite, l', lae tutta una serie di altre imposte minori -. Sono queste le elaborazioni dell'Ufficio studi dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese Mestre (di)."Oltre ad avere un carico tributario e contributivo tra i più elevati d’Europa – dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della– in Italia è estremamente difficile anche pagare le tasse. La complessità e la farraginosità del nostro sistema tributario spessomette in seria difficoltà perfino gli addetti ai lavori, come i commercialisti, le associazioni di categoria o ifiguriamoci gliimprenditori, in particolar modo quelli di piccola dimensione, che nelle prossime settimane saranno costretti a recuperare le risorseeconomiche per onorare questo impegno in una fase molto delicata in cui le banche continuano a concedere il credito con il contagocce".Dall'analisi dei risultati emersi nel mese di giugno l'impegno economico più gravoso lo dovranno sostenere le imprese; tra il pagamento delle ritenutedei dipendenti e dei collaboratori verseranno all'erario 11,4 miliardi di euro. Insomma, una vera e propria stangata.Con l'abolizione dellasulla prima casa avvenuta nel 2016, quest’anno lo sforzo economico più rilevante per le famiglie italianesarà il pagamento della prima rata dell'sulle seconde/terze case.di gettito previsti dal pagamento della prima rata di queste due imposte gravanti su tutti gli immobili presenti nel Paese, quelli ascrivibili alle famiglie ammonteranno acirca 5 miliardi di euro.Per i contribuenti con scadenza mensile (imprese e lavoratori autonomi), il versamento dell'relativo al mese di maggio siattesterà sui 9,4 miliardi di euro. Su questa imposta latorna a ribadire un concetto già espresso più volte nelle ultime settimane: "Bisogna assolutamente evitare che dal prossimo 1° gennaio l'IVA torni ad aumentare. Non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose - spiega- ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia, visto che il 60% delè riconducibile ai consumi delle famiglie. L'in capo a tutti i lavoratori indipendenti (partite) e agli altri percettori di reddito (da fitti, altri proventi, etc.), peserà per circa 4,3 miliardi. Il saldo 2017 e l'acconto 2018 dell'IRAP, invece, costeranno alle attività produttive 3,2 miliardi".