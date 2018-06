Societe Generale, accordo con Francia e USA su Libor e Libia

Societe Generale

(Teleborsa) -fa pace con la giustizia.La seconda banca francese per asset ha infatti, il Dipartimento di Giustizia e la U.S. Commodity Futures Trading CommissionAl tempo stesso ha raggiunto unSocGen, oggi in gran spolvero in Borsa anche grazie ai rumor sulla possibile fusione con Unicredit , ha fatto sapere che