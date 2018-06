Business aviation, Rolls-Royce lancia la nuova famiglia di motori Pearl

(Teleborsa) - Novità in casache annuncia il lancio di una nuova famiglia di motori per la business aviation con l’introduzione delIl Pearl sarà la motorizzazione esclusiva degli ultimi business jet diRolls-Royce è leader a livello mondiale nell’aviazione d’affari, con oltre 3000 aerei attualmente in servizio, con una quota di mercato del. Il PearlIl motore Pearl unisce le tecnologie innovative derivate dal dimostratore tecnologico Advance2 di Rolls-Royce alle funzionalità comprovate dei Rolls-Royce BR700, attualmente la principale famiglia di motori nel settore. Le sue tecnologie pionieristiche, unite a performance eccezionali, supporteranno la famiglia di aeromobili Global di Bombardier nel raggiungimento di nuovi standard nel mercato dei- "Dietro le quinte i nostri team hanno lavorato intensamente per realizzare questo motore - ha detto Chris Cholerton, President Civil Aerospace Rolls-Royce - e siamo orgogliosi, ancora una volta, di essere all’avanguardia nell’aviazione commerciale. Il motore Pearl è un prodotto pionieristico, che riunisce le tecnologie più ecologiche ed efficienti oggi disponibili".- Il nuovo motore, sviluppato presso il Rolls-Royce Centre of Excellence for Business Aviation engines a Dahlewitz, in Germany, è stato sottoposto a un intensivo programma di collaudi, ricevendo la certificazione EASA il 28 febbraio scorso. Il motore è attualmente sottoposto a un programma di collaudi in volo presso il Flight Test Centre di Bombardier a Wichita, nel Kansas."La combinazione di performance eccezionali, economia e affidabilità ne fanno la soluzione perfetta per il nuovo velivolo Global di Bombardier", commenta Chris Cholerton. "Con il motore Pearl, stiamo ampliando il nostro rapporto di successo con Bombardier, che prosegue da oltre 20 anni. Insieme abbiamo fatto la storia, creando una classe completamente nuova di aerei e a quella storia oggi aggiungiamo un nuovo capitolo".