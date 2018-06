Eurolandia cauta con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Sanitario

Beni personali e casalinghi

Banche

Assicurativo

Media

STMicroelectronics

Moncler

Recordati

Ferrari

Azimut

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediaset

Technogym

Brunello Cucinelli

Maire Tecnimont

FILA

RCS

Banca Ifis

Cattolica Assicurazioni

IREN

(Teleborsa) -, in tensione per il voto di fiducia al Senato del nuovo Governo giallo-verde, mentre le altre borse europee restano attorno alla parità, in sintonia con Wall Street , maggio ancora in calo per il PMI dell'Eurozona , mentre le vendite al dettaglio sono in salita , ma sotto le attese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 64,96 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a 236 punti base, con un forte incremento di 23 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,73%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,70%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,74 miliardi di euro, in deciso ribasso (-37,04%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,36 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 293.461, rispetto ai precedenti 449.538 ed i volumi scambiati sono passati da 1,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,9 miliardi.Tra i 225 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 80, mentre 133 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 12 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,68%),(+2,35%) e(+1,66%). Tra i peggiori della lista di Milano,(-3,36%),(-2,21%) e(-1,90%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,33%. Vola, con una marcata risalita del 3,77%. Brilla, con un forte incremento (+3,65%). Ottima performance per, che registra un progresso del 2,83%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -4,09%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,83%. Affonda, con un ribasso del 3,56%. Crolla, con una flessione del 3,51%.Tra i(+3,41%),(+3,23%),(+2,86%) e(+2,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,09%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,05%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,41%.