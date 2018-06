OPA Best Union, adesioni al 5 giugno 2018

Best Union Company

(Teleborsa) - Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto promossa da, sulla totalità delle azioni, risulta che oggi, 5 giugno, non sono state presentate richieste di adesioni.Finora sono state presentate complessivamente 131.268 adesioni, pari al 29,479% degli strumenti oggetto delle richieste di vendita.Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Best Union Company acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 giugno 2018 non potranno essere apportate in adesione.