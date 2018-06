Piazza Affari avvia con un timido più. Europa al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre imercati dinon fanno passi in avanti rispetto alla vigilia.Gli investitori italiani rimangono a guardare verso Palazzo Madama, in attesa che oggi il nuovo Governo italiano targatochieda la fiducia in Senato Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.292,4 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%.In lieve rialzo loche si posiziona a 217 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.piattache tiene la parità. Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.A Milano, ilsale dello 0,19%. Sulla stessa linea ilche avvia la giornata in rialzo dello 0,18%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,46%) e(+0,71%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,60%) e(-0,05%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+1,43%),(+0,90%) e(+0,79%). Sotto la paritàche ha annunciato che si è chiusa con successo l'OPA su Eletropaulo Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,67%),(+0,73%),(+1,42%) e(+0,89%).Fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta perche cede un piccolo -0,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.