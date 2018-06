Scuola, Ata: nuovi tagli e tutti al Sud

(Teleborsa) - Scende alavoratori per illa dotazione organica complessiva di tutti i profili Ata. Dainci saranno(dal 2011 in complessivo sono 1.045), in73 (in sette anni persi mille posti). La Puglia subisce anch’essa dei tagli pesanti conunità in meno a breve e. Seguono laAssistiamo, dunque, ad un decremento progressivo non giustificato dalla riduzione del tasso di natalità, perché lesono anche quelle dove si continua a registrare il maggior numero di abbandoni scolastici, con province che superano ilpertanto, rilancia i ricorsi per risarcire iogni anno chiamati a supplire in posti vacanti e disponibili, come gli altriche hanno diritto allo stesso trattamento economico del personale di ruolo attraverso l’assegnazione dei medesimi scatti stipendiali automatici.