UniCredit, partnership con Generali e Allianz in Centro Est Europa (CEE)

(Teleborsa) -ha firmato due accordi esclusivi di partnership strategica conper la distribuzione di prodotti assicurativi per individui e piccole e medie imprese in, che combinano la forza della rete distributiva di UniCredit nella regione con la profonda esperienza assicurativa dei partner,- in conformità con le normative locali di riferimento -e saranno focalizzate prevalentemente su prodotti Life and Non-Life con Allianz e su prodotti CPI () con Generali. Le partnership rafforzeranno le attuali attività di UniCredit nel business della Bancassicurazione in Centro Est Europa (CEE). Inoltre ci si aspetta che generino sinergie grazie a una rafforzata ed unica strategia commerciale, offrendo una gamma di prodotti ampliata per i clienti di UniCredit in una regione con forte potenziale di crescita.A Piazza il titolo di UniCredit mostra un rialzo dello 0,62%.