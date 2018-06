Air Arabia Egypt introduce la terza frequenza da Milano Bergamo ad Alessandria in Egitto

(Teleborsa) - A un mese dall'avvio del collegamento con Alessandra in Egitto dall'Aeroporto di Milano Bergamo , inaugurato il 4 maggio scorso,, il mercoledì, che si aggiunge ai voli operati il venerdì e la domenica.Oltre a potenziare la tratta e offrire ulteriori soluzioni di viaggio, il volo del mercoledì consente anche di transitare dallo scalo di Alessandria e in soli 50 minuti proseguire per; con lo stesso tempo di transito Air Arabia Egypt garantisce di viaggiare dalla località sul Mar Rosso fino a Milano Bergamo con scalo ad Alessandria. Il volo del mercoledì decolla da Milano Bergamo alle 15 e atterra alle 18:30 ad Alessandria alle 18:30. Il volo in coincidenza per Sharm El Sheikh parte alle 19:20 e arriva a destinazione alle 20:35. Il ritorno dall'Aeroporto sul Mar Rosso è programmato alle 8:30 con arrivo alle 9:45 ad Alessandria, da dove si decolla alle 10:35 per atterrare a Milano Bergamo alle 14:10.Resta invariata la programmazione dei voli il venerdì e la domenica. Venerdì i voli partono dall'Aeroporto di Milano Bergamo alle 20:30, con atterraggio all'aeroporto internazionale di Alessandria alle 00:00 ora locale. I voli di ritorno partono da Alessandria alle 16:10 e arrivano a Milano Bergamo alle 19:45 ora locale. La domenica, i voli partono dall'aeroporto di Milano Bergamo alle 11:30, atterrando all'aeroporto internazionale di Alessandria alle 15:00 ora locale. I voli di ritorno da Alessandria partono alle 07:10 e arrivano a Milano Bergamo alle 10:40 ora locale.