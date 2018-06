ANIASA, bene apertura del Governo a sharing e attenzione a mobilità sostenibile

(Teleborsa) - In attesa del voto di fiducia alla Camera del nuovo Governo , dopo il via libera di ieri (5 giugno 2018) al Senato , l'(l'Associazione dei servizi di mobilità) commenta positivamente le prime indicazioni del Governo suevidenziate nel contratto di Governo , fornendo piena disponibilità al confronto."Abbiamo percepito da parte del nuovo Governo, e soprattutto del Presidente del Consiglio, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali -e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -un nuovo approccio e una nuova sensibilità nei confronti dei temi della sharing mobility e della necessità di rendere finalmente meno inquinante e più sicuro il nostro parco circolante", evidenzia il Presidente ANIASA –. "Come protagonisti della mobilità condivisa e sostenibile e della sicurezza sulle nostre strade, grazie a un parco composto esclusivamente da veicoli di ultima generazione, siamo pronti a fornire tutto il nostro supporto su questi e su altri temi strategici per ridisegnare la mobilità cittadina, aziendale e turistica del nostro Paese".