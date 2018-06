ATR successo mondiale: a Pomigliano D'Arco realizzata la fusoliera numero 1500 del bi-turboelica

Leonardo

(Teleborsa) -Con circa 1.700 ordini e oltre 1.400 esemplari consegnati, gli ATR 42 e 72 delle diverse serie sono tra. Sono ideati e realizzati dal Gruppo di interesse economico produttore di aeromobili formato neldalla franceseOgni otto secondi c’è un ATR che decolla o atterra nel mondo. Dall’inizio del programma, i velivoli ATR hanno compiuto oltre 30 milioni di voli. ATR, che vanta un solido portafoglio ordini pari all’equivalente di tre anni di produzione, è leader del mercato degli aerei regionali turboprop dal 2010, con circa il 75% di tutti gli ordini effettuatati per questa categoria di velivoli.grazie alle ottime caratteristiche di progetto ed anche ai continui aggiornamenti tecnologici apportati"."Gli ATR in volo per tutto il mondoCi congratuliamo con tutti i dipendenti per aver raggiunto insieme questo importante traguardo e per continuare a costruire il futuro degli aerei regionali".La fusoliera del, i cui vertici sono intervenuti alla cerimonia odierna.(versione per maggior numero di passeggeri nata a seguito del successo del più piccolo "42") sono equipaggiati con una nuova cabina di pilotaggio caratterizzata da avionica digitale e dai più moderni strumenti di assistenza alla navigazione.e caratterizzata da cappelliere più ampie, posti a sedere più grandi e più leggeri e illuminazione LED per offrire al passeggero il massimo comfort.