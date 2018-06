Banca Sistema smentisce indiscrezioni su proposte d'acquisto

Banca Sistema

(Teleborsa) -e che lo stesso consiglio non ha conferito nessun mandato per la vendita della Banca" ha precisato l'Amministratore Delegato dell'Istituto,, in merito ad indiscrezioni di stampa , aggiungendo: "qualora venissero ricevute proposte, saranno valutate e, se ritenute valide, condivise con gli azionisti, quale atto dovuto dallo stesso organo amministrativo, affinché questi ultimi possano fare le opportune valutazioni".L'AD ha poi ricordato chefra la Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema, controllata dal sottoscritto, e le tre Fondazioni bancarie di Alessandria, Pisa e Sicilia.Garbi ha poi sottolineato che ". Come riporta un recente report di Jefferies del 4 giugno, sul P/E 2018 Banca Sistema è a 5,5 volte rispetto ad una media degli intermediari specializzati pari all’11,2%. Sul P/E 2019 si passa addirittura a 5 volte. Inoltre il ROE medio degli stessi intermediari specializzati è del 14,2% contro il 22% di Banca Sistema. È pertanto abbastanza oggettivo il fatto che il valore del titolo Banca Sistema, quotato in una Borsa, come quella italiana, non sia solo a sconto, ma sia ad un livello paragonabile ai saldi di fine stagione. Che questo valore possa attirare l’attenzione di investitori non mi sorprende e non dovrebbe sorprendere nessuno".