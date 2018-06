Giglio Group lancia iBox.it, primo canale di Television commerce

Giglio Group

Facebook

(Teleborsa) -, Società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR – lancia ufficialmente il primo): si chiama iBox.it e trasmette da oggi sul canale 68 del digitale terrestre, in diretta streaming sue su www.ibox.it.Il telespettatore avrà la possibilità di acquistare un prodotto direttamente dalla tv,. Il sistema è collegato direttamente al multi brand store iBox.it e, in pochi attimi, sul display del proprio dispositivo mobile il telespettatore visualizzerà la scheda del prodotto e l'opzione di acquisto.iBox.it rappresenta un’ulteriore evoluzione verso l’e-commerce 4.0 di Giglio Group, in una forma esclusiva e sempre più evoluta tecnologicamente. Il lancio del canale 68 arriva pochi giorni dopo l'accordo con WeChat per il T-commerce in Cina, un'operazione strategica con l'internet media company numero uno in Cina, creata per i brand del fashion italiani che consente di entrare velocemente nel mercato digitale cinese o di consolidarlo.