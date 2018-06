Piazza Affari fanalino di coda in Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Chimico

Tecnologico

Media

Banche

Servizi per la finanza

Assicurativo

Mediaset

Fineco

STMicroelectronics

Ferragamo

Intesa Sanpaolo

Falck Renewables

(Teleborsa) -Le proposte di politica fiscale contenute nel discorso del Premieral Senato hanno ridestato i timori degli investitori. In Italia è ancora una giornata intensa per il Premier che dopo aver incassato la fiducia del Senato, oggi si presenterà a Montecitorio Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,177. Il Governatore della BCE,ha difeso la moneta unica , ricordando che è la seconda valuta al mondo.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.Sale lo, attestandosi a 244 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,88%.compostache cresce dello 0,36%. Performance modesta perche mostra un rialzo dello 0,37%. Piattache tiene la parità., con ilche continua la seduta con un calo dello 0,19%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea, depressa ilche scambia con un -0,18%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,76%),(+0,51%) e(+0,73%). Nel listino, i settori(-0,53%),(-0,77%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.di, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,21%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,95%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.avanza dello 0,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.di Milano,(+9,65%). A dare la spinta al titolo della società attiva nel settore delle energie rinnovabili la firma e il closing per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici negli