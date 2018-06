Roche Bobois pronta a quotarsi a Parigi

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -si prepara a sbarcare sulla Borsa di Parigi.Il Gruppo, attivo nel settore dell'arredamento, ha infatti(Autoritè des Marches Financiers - AMF)Il gruppo, da sempre controllato dalle famiglie Roche e Chouchan, sviluppa circa l'85% del fatturato con prodotti a marchio Roche Bobois (388 milioni di euro) e la parte rimanente con il brand - di fascia media - Cuir Center.Ilprevede 39 nuove aperture di negozi (al netto delle eventuali chiusure), in particolare negli Stati Uniti dove Roche Bobois è il secondo marchio europeo nel settore."Il progetto di quotazione in borsa è stato concepito per coniugare una solida storia di crescita profittevole e di generazione di liquidità, sostenere le ambizioni di accelerazione della crescita internazionale, con l', nonché per consentire ad alcuni soci di alleggerire le proprie partecipazioni" spiega(TIP), che detiene, tramite la controllata Txr (51%), il 39% circa del capitale di Roche Bobois.