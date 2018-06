Trasporti, intesa ART e ANSF per scambio informazioni sistema

(Teleborsa) - Scambio d'informazioni tra ART e ANSF sulla concorrenza e sulla sicurezza ferroviaria. Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART),, ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF),, hanno sottoscritto, in data 24 maggio a Firenze, un protocollo d’intesa per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le due istituzioni, in merito a questioni che abbiano ad oggetto, rispettivamente, la concorrenza nel mercato ferroviario e la sicurezza delle ferrovie.In particolare, l’ART fornirà all’ANSF pareri e segnalazioni sui provvedimenti che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe e sull’accesso alle infrastrutture. Nel protocollo è evidenziato che resta ferma la facoltà per l’ANSF di impartire le più opportune misure di sicurezza temporanee ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie, anche a carattere immediato, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni individui un rischio grave per la sicurezza.Le due istituzioni potranno, inoltre, segnalarsi reciprocamente casi in cui, nell'ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione, da parte degli operatori, di norme alla cui applicazione è preposta l’altra parte, e scambiarsi contributi scritti e dati utili allo svolgimento delle rispettive funzioni.