USA, OCSE ottimista sulla crescita ma con riserva

(Teleborsa) - OCSE ottimista ma con cautela sull'economia statunitense.Nell'ultima Economic Survey of United States l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha spiegato che. I, trainati da une da. In un simile contesto, ildovrebbe aumentare del, complice anche la recente riforma fiscale , nota l'OCSE,: l'richiede un attento monitoraggio mentre. Inoltre le crescenti tensioni commerciali con i partner chiave del Paese potrebberoNon mancano poiSecondo il Segretario Generale dell'OCSE,, "sono necessarie ulteriori riforme per sostenere l'espansione e garantire che tutti gli americani beneficino di una crescita più sostenibile e più forte".