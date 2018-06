Air Transat festeggia 30 anni del volo Roma-Montreal

(Teleborsa) -festeggia il trentennale del primo volo dall', consolidando l’offerta di collegamenti con il Canada incrementando del 17% la capacità sulle rotte operate nella stagione estiva. Cinque i voli diretti da Roma Fiumicino per Montreal e 6 voli per Toronto a settimana, che diventeranno 7, quindi con frequenza giornaliera, dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Air Transat opera con A330.Il successo di Air Transat sulle tratte offerte da Roma Fiumicino per il Canada è confermato dal tasso medio di occupazione sulle tratte, che tocca il 90%. Per la compagnia aerea una crescita media annua superiore al 3% negli ultimi 5 anni di operatività nello hub romano.