RC Scooter: a Napoli costa più del doppio della media italiana

(Teleborsa) - A giorni finirà la scuola e di certo uno dei regali più desiderati dagli over 14 per la promozione è lo scooter. Non a casoIl, anche secon un premio medio di 1.260 euro, ovvero più del doppio della media italiana, rileva Facile.it che ha analizzato un campione di oltre 40.000 preventivi dall’1 aprile al 31 maggio 2018.Va meglio, ma solo di poco, agli scooteristi residenti in, secondi in classifica con un premio medio pari a 977 euro. Terzo posto per la, dove assicurare un cinquantino richiede in media 880 euro mentre appena giù dal podio si posiziona il, con 825 euro.Analizzando la graduatoria in senso opposto,, dove assicurare un ciclomotore costa in media solo 369 euro, il(410 euro) e il(427 euro).Guardando l’andamento nei capoluoghi di regione, poco cambia rispetto alla classifica regionale. Sul podio ancora una volta c’è la città di, dove il premio medio per assicurare un cinquantino raggiunge addirittura i 1.463 euro, il 138% in più rispetto alla media italiana.Al secondo posto c’è, con un valore medio di 1.244 euro, mentre al terzo si posiziona la città dicon 1.018 euro. Di poco inferiore il premio medio per gli scooteristi di, dove è pari a 921 euro, ovvero l’82% in più di quello pagato a(505 euro). Al quinto posto, capoluogo di regione più costoso del nord Italia, si trova, dove assicurare un scooter 50cc in media richiede 778 euro.Fra i residenti nei 20 capoluoghi di regione, i più fortunati risultano essere quelli de, dove il premio medio per un ciclomotore è pari a 335 euro; a seguire(378 euro) e(442 euro).