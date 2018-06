Saipem, positivi i commenti degli analisti al progetto CEPAV

Saipem

(Teleborsa) -ha messo a segno un colpo dacon il progetto CEPAV . Il, di cui Saipem attualmente detiene una partecipazione pari al 59%, e(Gruppo FS Italiane) hanno firmato un contratto per la realizzazione del primo lotto costruttivo della trattaLe prime attività avranno inizio nel periodo estivo con le acquisizioni delle aree, la preparazione dei cantieri e dei campi logistici lungo il tracciato, unitamente alle bonifiche belliche ed alle indagini archeologiche. Tali attività avranno una durata di qualche mese e si concluderanno nel corso del prossimo anno.Le prime opere in calcestruzzo e gli scavi avranno inizio entro la fine dell’anno.dichiara che si tratta "chiaramente di una buona notizia" e che il contratto ha "buoni margini" di profitto. Il suo giudizio sul titolo della società ingegneristica italiana è buy con prezzo obiettivo a 4,4 euro."Si tratta di un contratto di dimensioni discrete per Saipem - commentano gli esperti di- che andrà ad aggiungere un 15% circa all'attuale portafoglio di 6 miliardi di euro". La raccomandazione sul titolo è underweight con target price a 3,8 euro.Peril titolo Saipem è hold con target price a 3,4 euro. Si tratta di "notizie positive ma attese, perché questo contratto era stato indicato come opportunità a breve termine durante la conference call dei risultati del 1° trimestre 2018. Trattandosi di un contratto onshore, la sua marginalità dovrebbe essere piuttosto bassa (margine EBITDA del 3-4% secondo le nostre stime). Un altro contratto che dovrebbe essere annunciato a breve termine è quello relativo al nuovo terminale di gas naturale liquefatto progettato da PTT a Nong Fab, del valore di circa 1 miliardo di dollari, che amplierà la capacità di importazione della Thailandia di 7,5mpta entro il 2023. Includendo il nuovo contratto E&C Offshore in Qatar da circa 1,3 miliardi di dollari, annunciato questa settimana , gli ordini nel 2° trimestre dovrebbero superare i 3 miliardi di euro, con un rapporto book-to-bill che raggiunge 1,5 volte il trimestre", concludono gli esperti della banca d'affari.