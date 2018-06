Toninelli: "Troppi scandali. Massima collaborazione con ANAC per voltare pagina"

(Teleborsa) - "per far ripartire gli investimenti e liberare le energie del Paese.ed efficacia alla lotta anti-corruzione. Il settore degli appalti pubblici può e deve coniugare sburocratizzazione e rigore etico". Lo ha affermato il neo Ministro delle Infrastruttureche oggi 7 giugno ha incontrato, presidente dell',(). "Abbiamo parlato in particolar modo del nuovo Codice dei contratti e di quello che in esso va migliorato per far partire e ripartire tante opere pubbliche oggi bloccate. Il mio Ministero intende aprire un tavolo di confronto per le migliorie legislative che servono. Cercheremo la massima collaborazione con, nella convinzione che bisogna voltare pagina rispetto ai troppi scandali del passato. Ieri 6 giugno nella sua prima uscita pubblica in veste di Ministro,aveva dichiarato che "l'obiettivo rimane quello di analizzare costi e benefici di tutte le opere "., accompagnata da complessità e opacità nelle regole. Ecco perché una reale semplificazione può e deve coniugarsi con controlli più penetranti".. Infatti ieri 6 giugno, aveva dichiarato: "In questo momento non abbiamo i risultati che ci attendevamo e forse avevamo investito troppo. Possiamo valorizzare l'anche in prospettiva di prevenzione e rafforzare la fase di prevenzione, in modo di avere una sorta di certificazione anticipata degli amministratori pubblici per poter procedere alle gare più speditamente".