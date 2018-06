Wall Street viaggia a due colori

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,25%, mentre, al contrario, si muove al ribasso loche perde lo 0,21%. Variazioni negative per il(-1,04%).Sulin calo le richieste di sussidi alla disoccupazione USA Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,61%),(+1,34%) e(+0,78%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,38%) e(-0,70%).Tra i(+3,78%),(+2,99%),(+2,16%) e(+1,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche continua la seduta con -2,28%.su, che soffre un decremento del 2,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Al top tra i, si posizionano(+4,53%),(+2,36%),(+2,22%) e(+1,68%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -9,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 5,94%.In caduta liberache affonda del 4,73%.