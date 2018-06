Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

(Teleborsa) -rimane bersaglio delle vendite a metà giornata, in un'Europa che si mostra sotto la linea di parità.Occhi puntati su, in dove oggi si aprirà il G7 : il summit internazionale che si svolgerà dall'8 al 9 giugno. Il vertice vedrà incontrarsi, come di consueto, i leader delle sette nazioni più avanzate al mondo. C'è grande attesa per il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, al suo debutto internazionale . Dal, in calo l' industria tedesca nel mese di aprile e quella francese per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%. Lieve aumento dell', che sale a 1.299,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,56%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a 262 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,05%.



Nello scenario borsistico europeo vendite su Francoforte che registra un ribasso dello 0,80%. Pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,63%. Poco mosso Parigi che mostra un -0,11%.



Giornata no per la borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno l'1,57%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che retrocede dell'1,56%



Si distingue a Piazza Affari il settore Chimico ed esibisce un +2,59% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Servizi per la finanza (-2,10%), Banche (-1,75%) e Beni e servizi per l'industria (-1,72%).



Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano. Resiste solo Buzzi Unicem che lima dello 0,05%. I più forti ribassi si verificano su CNH Industrial, che continua la seduta con -3,32%.



Tonfo di Banco BPM, che mostra una caduta del 3,27%.



Lettera su Banca Generali, che registra un importante calo del 2,88%.



Affonda Azimut, con un ribasso del 2,65%.



Unico titolo a media capitalizzazione a Milano, SOL ottiene un +2,98%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.



Crolla ASTM, con una flessione del 3,10%.



Vendite a piene mani su Anima Holding che soffre un decremento del 3,09%. La raccolta netta del Gruppo nel mese di maggio 2018 è stata negativa per circa 812 milioni di euro. Il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 93,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 24% rispetto al dato di fine maggio 2017.



Giornata no per Cattolica Assicurazioni che registra un ribasso del 2,86%.