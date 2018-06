Broadcom svela utili sopra attese

Broadcom

(Teleborsa) -ha annunciato risultati trimestrali che battono le attese degli analisti.Ilha chiuso ilfiscale con un utile netto di 3,72 miliardi di dollari, pari a 8,83 dollari per azione, che si confronta con i 440 milioni (1,05 dollari per azione) registrati nello stesso periodo di un anno prima. L'EPS rettificato si è attestato a 4,88 dollari per azione e risulta superiore ai 4,78 dollari stimati dal consensus.sono saliti a 5,01 miliardi dai 4,19 miliardi dell'anno precedente e contro i 5 miliardi attesi dal mercato., Broadcom stima ricavi compresi tra 4,97 miliardi e 5,12 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono un giro d'affari per 5,07 miliardi.