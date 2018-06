Costruzioni, alleanza banche-imprese per il rilancio del settore

(Teleborsa) - Siglato un protocollo di Intesasul credito alle imprese di. Tra i principali obiettivi: Tavolo di dialogo permanente Abi-Ance, anche a livelli regionali, per supportare strategie di sviluppo economico e finanziario del settore delle costruzioni; e modalità innovative per la valorizzazione degli immobili di proprietà delle banche o a garanzia dei crediti deteriorati delle stesse, nonché dei rapporti creditizi; per migliorare la comunicazione tra banche e imprese.L’accordo presenta una significativa articolazione di finalità e giunge in un momento in cui si manifestano primi miglioramenti in un comparto che, considerata la sua centralità nell'economia nazionale, ha attraversato la crisi decennale con inevitabili difficoltà.Tra i primi segnali positivi l’aumento dei permessi di costruire immobili residenziali e il trend in crescita del mercato immobiliare non residenziale. Un nuovo contesto che richiede comunque misure specifiche per incoraggiare e sostenerne lo sviluppo.