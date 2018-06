Facebook, bug ha reso pubblici dati di 14 milioni di utenti

Facebook

(Teleborsa) - Nuovi guai per, già alle prese con la gestione dello scandalo Cambridge Analytica del primo social network al mondoI post, fa sapere la società di Menlo Park, fanno riferimento aL'errore è stato scoperto dopo dieci giorni a maggio e cambiava le preferenze sulla privacy in automatico senza avvertire gli utenti."Abbiamo risolto questo problema e da oggi informeremo tutte le persone coinvolte chiedendogli di rivedere ogni post fatto in quel periodo di tempo", si legge in una nota del capo della privacy di Facebook,che ha confermato come il bug non ha coinvolto nessun contenuto condiviso prima di quei dieci giorni di maggio, compresi tra il 18 e il 27 del mese.