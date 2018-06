Opening Bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, nel giorno dell'avvio del summit del G7 in Canada , che terminerà domani, 9 giugno. Sul tavolo si dovrebbero tenere anche discussioni sul delicato nodo dei dazi USA che rischiano di innescare tensioni commerciali.Dal punto di vista macroeconomico, è atteso tra meno di mezz'ora l'oggi:. L'attenzione degli investitori è già rivolta alla, in calendario, da cui è atteso il rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 25.193,14 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.770,37 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%, come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,74%) e(-0,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,62%),(+0,55%) e(+0,51%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.(+3,21%),(+1,59%),(+1,41%) e(+1,15%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -3,34% dopo aver svelato la trimestrale