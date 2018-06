Timidi acquisti alla borsa di Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Timidi guadagni si registrano per la borsa di Wall Street, dopo un avvio all'insegna della cautela, nel giorno dell'avvio del summit del G7 in Canada , che terminerà domani, 9 giugno. Sul tavolo si dovrebbero tenere anche discussioni sul delicato nodo dei dazi USA che rischiano di innescare tensioni commerciali.Sul fronte macroeconomico, l'è stato quello sulle scorte all'ingrosso . L'attenzione degli investitori è già rivolta alla, in calendario, da cui è atteso il rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti.Tra gli indici statunitensi, il, avanza a 25.299,73 punti, mentre, al contrario, lo, che rimane a 2.774,55 punti. In lieve calo il(-0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,17%) e(+0,46%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,66%),(+1,33%),(+1,18%) e(+1,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Tra i(+5,45%),(+2,49%),(+2,05%) e(+1,87%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,72%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09% dopo la trimestrale.