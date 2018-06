Faccia a faccia Stoltenberg - Conte dopo il botta e risposta sulla Russia

(Teleborsa) - Entra nel vivo laOggi, 11 giugno, il Segretario Generale della NATO s. Un faccia a faccia particolarmente atteso dopo il botta e risposta a distanza sulla questione Russia Come noto, il Premier ha chiesto il ritiro delle sanzioni a carico di Mosca, ricevendo inaspettatamente l'. Prima di lasciare il G7 in Canada l'inquilino della Casa Bianca ha infatti chiesto la riammissione della Russia tra i "Grandi" svoltosi ieri, 10 giugno."E' stato raggiunto un accordo sull'importanza di un approccio dualistico alla Russia, alla difesa e al dialogo" si legge in una nota trasmessa dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico.Stoltenberg e il titolare della Farnesina hanno inoltre discusso dei preparativi del, in particolare degli sforzi per assicurare la stabilità e la lotta al terrorismo attraverso nuove missioni in Iraq e maggior supporto a Giordania e Tunisia.Altro argomento affrontato è stato la"che ha raggiunto livelli senza precedenti".