Il Volabus di Genova incrementa le corse nel periodo estivo

(Teleborsa) - L’ha siglato un'intesa con il Comune del capoluogo ligure e l’azienda di trasporto locale AMT per il potenziamento del servizio Volabus, che, programmando più corse e tariffe promozionali a partire da lunedì 18 giugno, giorno dell’entrata in vigore dell’orario estivo per i bus.Di fatto ilrispetto all’estate 2017 con la frequenza che si riduce da 50 a 25 minuti, mentre il servizio sarà effettuato dalle 5 del mattino fino a mezz'ora dopo la mezzanotte.In totale AMT offrirà fino al 15 settembre quattromila posti al giorno contro i 2.600 dell'anno scorso. Inoltre, tariffe cumulative e scontate per le famiglie e corse gratuite per i bambini fino a 8 anni.L’Aeroporto di Genova ha contribuito all'operazione di potenziamento del servizio adottando due autobus. Al termine del periodo estivo, sulla base del report del servizio di trasporto da e per il Cristoforo Colombo, Comune di Genova, AMT e Aeroporto valuteranno quali azioni intraprendere per consolidare l’offerta del collegamento.