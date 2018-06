BE si aggiudica commessa per piattaforma LoanIQ di Finastra

Gruppo Be

(Teleborsa) - Ilè stato scelto comeda un primario, per il set-up della. Si tratta di una piattaforma in grado di gestire prodotti finanziari complessi grazie alla sua enorme flessibilità.L'accordo prevede ilsull’intera catena produttiva della piattaforma LoanIQ nell'ambito del settore deiIl progetto si inserisce nel più generale contesto di evoluzione dei sistemi di uno dei principali gruppi bancari europei e può raggiungere ilin termini di ricavo."Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per sviluppare competenze importanti nel Corporate ed Investment Banking”, afferma, Senior Partner di Be, aggiungendo "l'accordo firmato con Finastra e la nostra competenza su LoanIQ ci collocano come eccellenza nelle soluzioni a supporto delle operazioni di Corporate Lending e Structured Loans".