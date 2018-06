Mondo TV rinnova l’intesa sul canale satellitare ANI Channel

Mondo TV

(Teleborsa) -si muove tonica a. Il titolo del gruppo specializzato nella produzione e nella distribuzione di audiovisivi animati mostra un rialzo dello 0,87%, scambiando a 4,04 euro per azione.Mondo TV ha raggiunto un’intesa per l’estensione temporale della licenza concessa nel 2016 alla società, avente sede aCon il nuovo accordodella serieè un importante operatore nell'area russofona nel settore entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato ANI Channel, dedicato ai programmi di animazione, sul quale sarà trasmesso anche il prodotto della Mondo TV oggetto della licenza.La licenza è importante in quanto conferma ancora una volta l’interesse suscitato da prodotti del gruppo Mondo TV sul mercato russo.