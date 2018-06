Piaggio rinnova e aumenta la linea di credito

Piaggio

FTSE Italia All-Share

big delle due ruote

indice azionario italiano

Piaggio

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che presenta una crescita dello 0,76%. Le azioni viaggiano in sintonia con l'indice di riferimento FTSE IT Mid Cap in rialzo dello 0,73%.Nel primo trimestre 2018, il Gruppo Piaggio ha registratopari a 312,3 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto ai 309,1 milioni di euro registrati al 31 marzo 2017. A cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe stata del 6,7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.La società ha venduto complessivamente nel mondo 129.700 veicoli, in crescita del 7% (121.200 unità vendute al 31 marzo 2017). Rilevanti le vendite in India cresciute del 31%.Migliora l'(PFN) al 31 marzo 2018 che si è attestato a 502,9 milioni di euro e si confronta con i 532,4 milioni di euro al 31 marzo 2017.Nei primi tre mesi, l' Ebitda consolidato di 43,2 milioni di euro sale del 4,9% rispetto ai 41,2 milioni dello stesso trimestre di un anno fa.La società presenta fondamentali positivi, grazie all'indebitamento diminuito e ai veicoli venduti in aumento nel mondo, soprattutto in India.Piaggio è riuscita a rinnovare la, con durata quinquennale, aumentata di 50 milioni rispetto ai prestiti che saranno rimborsati. In particolare, l'operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni di euro in scadenza nel luglio 2018 e il term loan di 25 milioni di euro - in scadenza nel luglio 2019 - concessi dallo stesso pool di banche.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,145 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,059. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,191.