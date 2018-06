Piazza Affari accelera e distanzia l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che rimangono cauti in attesa delle decisioni dele dopo il pessimo dato sul clima economico in Indice Zew ).A dare una spinta al rialzo il dato sull'inflazione statunitense che fa fa un balzo del 2,8% su base annua, in accelerazione oltre le attese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,1 dollari per barile.Si riduce lo, che si porta a 230 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,80%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sottotonoche mostra una limatura dello 0,21%. Nulla di fatto perche rimane poco sotto la parità.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,94%. sulla stessa linea, performance positiva per ilche continua la giornata in aumento dello 0,91%.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,36%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,19%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,91%.Buona performance perche cresce del 2,09%%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.