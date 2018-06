Piazza Affari apre in moderato rialzo e consolida rally vigilia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi.che si concluderà domani con un probabile aumento dle costo dle denato.Intanto, il clima è positivo, dopo, durante il quale sono stati fatti buoni progressi secondo quanto riferito dallo stesso Presidente americano.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 1.297,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,56%.Scende lo, attestandosi a 229 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,79%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%, sostanzialmente invariata, che riporta un +0,1%, in scia, che riflette un moderato aumento dello 0,20%.Stessa impostazione per la Borsa Milanese, con ila 22.140 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.366 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); guadagni frazionali per il(+0,21%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,44%),(+1,10%),(+0,88%) e(+0,80%).La peggiore è, che cede l'1,70%, nell'ambito di un settore assicurativo un po' sacrificato. Anchenon fa bene e scende dell'1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.