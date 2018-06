TIM, Di Maio (MISE) annuncia: "Trovato l'accordo sugli esuberi"

TIM

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il vicepremier, leader dei Cinque Stelle, alla sua prima trattativa in qualità di Ministro dello Sviluppo Economico., ha annunciato Di Maio, ricordando che il termine scadeva stanotte e che l'accordo siglato fra azienda e sindacati nella notte. Il piano per la cassa integrazione straordinaria era stato presentato dal MISE (Ministero Sviluppo) a metà maggio per fronteggiare i"Ci sara' massima attenzione nel seguire ledi questo accordo, che dovrà essere", ha spiegato il Ministro."Riteniamo importante che siano statee che l'azienda si sia resa disponibile ad accettare un", ha aggiunto Di Maio, sottolineando "siamo soddisfatti del fatto che ci sia la disponibilità a individuare una formula pere, in ultima istanza, utilizzarecosì da evitare di far piombare i lavoratori in situazioni difficili"., ha concluso, assicurando che il MISE seguirà anche gli sviluppi dell'attuazione del nuovo piano industriale dell'azienda.