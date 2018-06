Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 25.320,73 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.786,85 punti. Poco sopra la parità il(+0,57%); senza direzione lo(+0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,29%),(+0,58%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+0,84%),(+0,76%),(+0,72%) e(+0,66%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+4,62%),(+3,89%),(+3,21%) e(+3,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%.